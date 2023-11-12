Tom Hiddleston, Loki karakterine veda etti

Marvel evreni, yarattığı karakterlerle birlikte sinema dünyasında büyük bir kitleye ulaştı. Marvel Sinematik Evreni'nin kötü adamı olarak Avengers'ta tanınan Loki, başrolde olduğu diziyle de kitlesini büyütmeye devam etti. Ancak karakteri canlandıran Tom Hiddleston'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi.

Tom Hiddleston: "Harika bir yolculuktu, fakat yolculuğun sonuna geldik."

Loki dizisinin 2. sezonu 6 Ekim'de yayına girmişti. Her hafta yeni bölümü yayınlanan sezonun finali gerçekleşti. Final bölümünün ardından başrol oyuncusu Tom Hiddleston, Loki'nin 2. sezonunun bitmesiyle kendi 14 yıllık Loki macerasının da sonuna gelindiğini açıkladı.

Tom Hiddleston, Loki karakterine veda ettiğini şu cümlelerle açıkladı;

Loki karakteri, birinci ve ikinci sezonun yanı sıra 6 film, 12 bölüm ve hayatımın 14 yılının bir sonucu. Seçildiğimde 29 yaşındaydım, şu anda 42 yaşındayım. Harika bir yolculuktu, fakat yolculuğun sonuna geldik.

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Peki Loki karakterine ne olacak? Dizinin 3. sezonu gelecek mi?

Loki dizisi, Marvel'ın Sinematik Evreni için olumlu izler bırakan ve kitlesini daha da arttıran bir yapım oldu. Daha önceki söylentiler Disney Plus'ta yayınlanan dizinin uzun soluklu olacağı yönündeydi. Ancak son açıklama şirketin planlarını değiştirecek gibi görünüyor.

Marvel Studios, 2. sezonu biten Loki'nin 3. sezonunun olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Loki dizisinin baş yapımcısı Kevin Wright, geçtiğimiz ay bir röportajında Loki hikayesine ilişkin anlatacak çok şeylerinin olduğunu belirtmişti. Bu durum, Hiddleston'un geri dönmemesi halinde Loki karakterini başka bir ismin canlandırabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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