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Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike 7 filminin galası Roma'da yapıldı

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike 7 filminin galası Roma'da yapıldı

Magazin Haberleri

Görevimiz Tehlike filmlerinin baş aktörü ve yapımcısı Tom Cruise, dün İtalya'nın başkenti Roma'da serinin son filmi olan 'Görevimiz Tehlike 7: Dead Reckoning Part One' filminin galasına katıldı. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Roma'nın uluslararası sinemanın giderek daha fazla tercih ettiği başkenti olduğunu belirtti.

p>Ünlü ABD'li aktör Tom Cruise'un başrolünü oynadığı film serisi Görevimiz Tehlike'nin 7'nci filminin galası dün Roma'da yapıldı.

Görevimiz Tehlike filmlerinin baş aktörü ve yapımcısı Tom Cruise, dün İtalya'nın başkenti Roma'da serinin son filmi olan 'Görevimiz Tehlike 7: Dead Reckoning Part One' filminin galasına katıldı. Tom Cruise ile filmin galasında bulunan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Roma'da çekilen birçok sahne, Roma'nın güzelliğini artırıyor ve Ebedi Şehrin uluslararası sinemanın giderek daha fazla tercih ettiği başkenti olarak olağanüstü bir film seti olduğunu doğruluyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Tom Cruise İtalya Roma Magazin Haberler

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