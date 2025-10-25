Tolgahan Sayışman'dan Umre görüntülerine yanıt

Oyunculuğa ara verip inşaat sektörüne yönelen Tolgahan Sayışman, kısa süre önce eşi Almeda Abazi ile birlikte kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirmişti. Çiftin ziyaretine dair kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada "Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldı" notuyla dolaşıma giren görüntülerde, bir kişinin Mekke'de otururken gözlerinin kapandığı anlar yer alıyordu. Görüntülerin Sayışman'a ait olduğu iddia edilince, oyuncu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar, Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar, bana o videoyu göndermeyin artık; o ben değilim. Sevgiler."