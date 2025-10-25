Haberler

Tolgahan Sayışman'dan Umre görüntülerine yanıt

Tolgahan Sayışman'dan Umre görüntülerine yanıt
Geçtiğimiz günlerde eşi Almeda Abazi ile umreye giden Tolgahan Sayışman, sosyal medyada hızla yayılan "Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldı" videosuna açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

  • Tolgahan Sayışman, oyunculuğa ara verip inşaat sektörüne yöneldi.
  • Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte umre ibadetini yerine getirdi.
  • Sosyal medyada, Mekke'de Kur'an okurken uyuyakalan bir kişinin görüntüleri 'Tolgahan Sayışman'a ait' iddiasıyla paylaşıldı.
  • Tolgahan Sayışman, sosyal medya paylaşımında videodaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Oyunculuğa ara verip inşaat sektörüne yönelen Tolgahan Sayışman, kısa süre önce eşi Almeda Abazi ile birlikte kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirmişti. Çiftin ziyaretine dair kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada "Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldı" notuyla dolaşıma giren görüntülerde, bir kişinin Mekke'de otururken gözlerinin kapandığı anlar yer alıyordu. Görüntülerin Sayışman'a ait olduğu iddia edilince, oyuncu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar, Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar, bana o videoyu göndermeyin artık; o ben değilim. Sevgiler."

Haber YorumlarıHasan Utku:

farzetki okuyarak uyuya kaldi? sizeneeeeeeee

