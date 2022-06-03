Tolgahan Sayışman babasına ne dedi? - Haberler

Tolgahan Sayışman, Cansu Canan Özgen'in programına konuk oldu. "Babandan neler gördü?" sorusu üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Ekranda ilk kez ağlayan 2 çocuk babası oyuncu, "Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor" dedi. Tolgahan Sayışman babasına ne dedi?

TOLGAHAN SAYIŞMAN BABASINA NE DEDİ?

Meslektaşı Almeda Abazi ile evli olan iki çocuk babası Sayışman, Özgen'in Tolgahan Sayışman babasından neler gördü' sorusuyla zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan oyuncu, "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" dedi.