Tolgahan Sayışman'dan Eşi Almeda Abazi'ye Şok Mesaj

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, Etiler'deki kuaförü Adem Terzi, çıkışı görüntülendi. Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Sayışman, "Biraz uykusuzum. Filmi vizyon girecek, diziyi yayına sokacağız. Bunlar için son çalışmalarını yapıyorum. Onun heyecanı var. Cümle olarak çok kısa sürede anlatabiliyorum ama bir de gelip görün halimi. Bir şirketteyim bir setteyim bir montaj stüdyosundayım. Keyfim çok yerinde, şikayetçi değilim ama biraz uykusuz bırakıyor, yorucu stresli" dedi. Oyunculuğun yapımcılıktan daha kolay olduğunu söyleyen Sayışman'a 'Aynasız Haluk'un dava süreci sorulunca, "Önemsiz bir konu. Filmin ismi başka ama iddia edilen isim başka. Problem çözüldü" dedi.

'DAHASI DA GELECEK'

Filmi için aldığı kilolardan kurtulduğu görülen Sayışman, "Yeni bir projeye hazırlanıyorum, daha da gidecek. Bir vizyona sokayım o bitikten sonra yeni bir filme başlayacağım. O işte biraz daha kilo vereceğim. Şu anda vermeye başladım" dedi. Kilo alıp vermekten zorlanıyorum diyen Tolgahan Sayışman, "Bıktım ama yapacak bir şey yok" dedi. Oyuncu, "Eşiniz Almedia Abazi kilolu fotoğraflarınızı gördüğün de neler söyledi?" sorusuna, "O fotoğraflar montaj. Başka bir vücuda benim yüzümü ekledik orada. İlk gösterdiğimde eşim de çok güldü. İlk gören herkes çok şaşırıyor zaten. Gerçek zanneden de çok olmuş, daha çok öyle algılanmış galiba. O kadar aşırı kilo alma şansım yok, vücut yapısı ona el vermez. Nisbeten kilo aldım, 10 kiloya yakın" dedi.

'ÇOK KARIŞMIYORUM'

Almedia Abazi'yle reklam filminde oynadıkları hatırlatılan Sayışman'a "Eşinizi dizi projesinde görecek miyiz?" sorusuna, "Projesine bağlı. Ben çok karışmıyorum. Nasıl isterse. O nasıl mutlu olursa. Ama ben kendi şirketinden ona proje yapmam" diyerek kahkaha attı. Eşinin üçüncü çocuk istemediği yönündeki açıklamalarıyla alakalı Sayışman, "Kendi adına konuşuyor o. Ben istiyorum, hayır demedim, bir şey demedim, kapattık demedim. Kendi aramızda tartışma konusu. Şaka bir tarafa da, şu an için tamam. Keyifler yerinde. O da zor bir süreç geçirdi, ikinci çocuk kolay değil. Biri 2 yaş sendromunu yaşıyor, 3'e basmak üzere. diğeri 10 aylık, felaket bir cimcime oldu. Şu an üçüncü çocuk konusunu konuşmak bizim için doğru değil" diye konuştu.