Tolga Savacı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Haberi eşi Nermin Bezmen sosyal medya hesabından duyurdu.
Sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucunda 60 yaşında hayatını kaybetti.
ACI HABERİ EŞİ DUYURDU
Tolga Savacı'nın Eşi Nermin Bezmen sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bezmen şu ifadeleri kullandı:
Yüreğim kaynıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda...
Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı acımızı yaşıyoruz...
TOLGA SAVACI KİMDİR?