Tiyatro Keyfi... 'DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÖZEL BİR OYUN!

Tiyatro Keyfi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın haklarını savunan bir eserle prömiyer yapıyor.

Ünlü sanatçı Amy Winehouse'un kısa ve hüzünlü hayat öyküsünden yola çıkan eser, yakın çevresinin duyarsızlığı ve anlayışsızlığı sonucunda onu alkol ve uyuşturucu batağına sürükleyen ve genç yaşta ölüme götüren olaylar zincirini, sanatçının sevgi açlığını ve umutsuz varoluş çabasını modern dans ile tiyatroyu harmanlayan çağdaş bir anlatım ile sunuyor.

Kosta Kortidis'in yazdığı metin, Kemal Başar rejisiyle sahneye taşındı. Koreografisini Dilara Çakmak'ın yaptığı eserde Amy Winehouse rolündeki Cansu Tekoluk'a Kaan Erkam, Zeynep Yaylıcıoğlu ve Savaş Alp Başar eşlik ediyor.

"Birinin hayali, birinin zevki, birinin çığlığı… Ben yalnızca kendimin Amy'si olamadım!"