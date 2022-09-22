TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, tartıştığı adama hem küfretti hem el hareketi yaptı

Bir süredir TikTok'ta canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, son yayınına konuk aldığı bir erkeğe hem küfretti hem de el hareketi yaptı. Erbil'in davranışlarına sinirlenen adam ise "Anneme küfür edemezsin. Seni Yeniköy'den alırım" diyerek tehditler savurdu.

Uzun yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Sık sık takipçilerinden hediye istemesiyle gündeme gelen Erbil, bu sefer de yayınına konuk aldığı bir kişiyle tartıştı.

HEM KÜFRETTİ HEM EL HAREKETİ YAPTI

Canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, bir erkeği yayına alarak konuşmaya başladı. Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden küfürler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Erbil, "Ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adam el hareketi yaptı. Adamı yayından çıkaran ünlü isim, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.