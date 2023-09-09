The Walking Dead Yaratıcısı Robert Kirkman'dan İtiraf: 'Bir Şansım Daha Olsa O Bölümü Yapmazdım'

The Walking Dead dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman, dizinin ilk sezonunda yer alan bir bölüm hakkında pişmanlık duyduğunu açıkladı. Kirkman, bu bölümde çok fazla bilgi verildiğini ve daha fazla detayın yaşanarak öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

2010 yılının Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve o günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Walking Dead (TDW) adlı dizi, 11 sezonun ardından geçtiğimiz kasım ayında sona erdi. Ancak dizinin yarattığı evren devam ederken The Walking Dead (TWD) yaratıcısı Robert Kirkman, ilginç bir itirafta bulundu.

Robert Kirkman: "Bir şansım daha olsa o bölümü yapmazdım"

The Walking Dead, yarattığı evrenle yeni dizilere ve oyunlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. TWD yaratıcısı Robert Kirkman, evrenin gidişatı ve kült haline gelmiş dizinin yapım dönemine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. The Walking Dead severlerin çoğunluğuna göre ilk sezon oldukça etkileyiciydi. Ancak Kirkman'a göre bu sezonun büyük bir kusuru vardı.

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Dikkat! Devamı ilk sezon hakkında spoiler içerir!

İlk sezonun son bölümünde Rick Grimes ve grubunun yolu Hastalık Kontrol Merkezi'ne düşer. Burada "aylak virüsü" hakkında detaylı bilgiye sahip olan virolog Dr. Edwin Jenner ile karşılaşırlar. Bölümün sonlarına kontrol merkezi havaya uçmak üzereyken doktor Jenner, grubun lideri Rick Grimes'ın kulağına bazı sözler söyler.

TWD yaratıcısı Robert Kirkman'ın içine sinmeyen detay ise burada yer alıyor. Doktor, Rick'e aylak virüsünün sadece ısırılmayla bulaşmadığını, yaşayan herkesin bu virüsü bünyesinde barındırdığı ve normal bir şekilde ölseler de zombiye dönüşeceğini söyler. Kirkman, bu sahneden dolayı oldukça pişman.

Kirkman, izleyiciye bu kadar detayı bir anda vermemesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi olsa o bölümünü yapmazdım diyen Robert Kirkman, böylesine detayların yaşanarak öğrenildiği sahnelerin olması gerektiğini savunuyor ve sözlerinde şu ifadelere yer veriyor.

Eğer bir şansım daha olsa, Hastalık Kontrol Merkezi bölümünü yapmazdım. Muhtemelen çok fazla bilgi veriyordu ve henüz dizinin çok başlarındaydı. Çizgi roman serisinde dünyanın diğer bölgelerinde neler olduğunu söylememeye dikkat ettim.

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