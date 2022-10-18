Survivor Turabi'den çok konuşulacak çıkış: Burada kimse bakire ölmez

Survivor'da yarıştığı dönemde özlü sözleri ile adından söz ettiren ve ciddi bir hayran kitlesi kazanan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olarak adını duyuran Turabi Çamkıran, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

"BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düştü.

"NEREDE O ESKİ TURABİ"

Şu sıralar The Challenge yarışmasında boy gösteren Turabi'nin paylaşımına destek verenler kadar eleştirenler de oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Nerede o eski Turabi" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Turabi'nin o paylaşımlarından bazıları;