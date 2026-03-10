Testi pozitif çıkan Edis'ten ilk açıklama: Şaşkınım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Edis Görgülü’nün testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Edis, hakkındaki gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

“SON DERECE ŞAŞKINIM”

Soruşturma kapsamında Edis’ten alınan örneklerde kokain maddesine rastlandığı öne sürülürken, ünlü şarkıcı sonuç karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Edis, açıklamasında adının böyle bir konuyla anıldığı anda yurt dışından Türkiye’ye dönerek test verdiğini ifade etti. Şarkıcı, yaşam tarzı ve alışkanlıklarından emin olduğunu vurgulayarak sonuçlara itiraz edeceğini söyledi.

"FARKLI BİR KURUMDA TEST YAPTIRACAĞIM"

Edis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım.

T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.

"HUKUKA OLAN GÜVENİM TAMDIR"

Hukuka olan güvenim tamdır. “Neden” ve “nasıl” gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim. Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim"