Teşkilat... ÖMER VE ZEHRA'NIN GEÇMİŞ SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR!

'Teşkilat' 70. Bölümde Bu Hafta

Efkar'ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca'nın yaşadığından habersiz olan Sacide'nin yası ise içini parçalar.

Halit Başkan, Efkar ve Korkut'a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar'ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir.

Siyah İnci'nin işleri ele alması ile Ömer ve Zehra cephesinde geçmişin izleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkar.

Zehra, Ömer'le geçmişte yaşadığı anıları eşelerken Ömer'in kendini geri çekmesi durumu iyice zora sokar.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmasıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.