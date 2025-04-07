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'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha

'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha
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Sosyal medya hesabında 'ekonomik boykot' çağrılarına destek verdiği görülen Aybüke Pusat, bu paylaşımının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın ardından Murat Aygen'in de önceden belirlediği kişisel sebepler nedeniyle diziden ayrılmak istediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundu. Bu çağrıya, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medyada boykot çağrısı yüzünden tepki çeken Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılması bazı kullanıcılar tarafından talep edildi. Bu tepkilerin ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Aybüke Pusat, dizinin 139. bölümünde Neslihan karakterine veda edecek. Pusat'ın vedasının ardından diziden bir ismin daha ayrılacağı gündeme geldi.

'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha

TEŞKİLAT DİZİSİNDE BİR AYRILIK DAHA

Teşkilat dizisinde, Tufan karakterine hayat veren Murat Aygen diziye veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aygen, daha önce planlanan bir ayrılık sahnesi ile Teşkilat dizisinden ayrılacak. Her iki oyuncunun projeden ayrılması, dizinin kadrosunda önemli değişikliklere yol açıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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