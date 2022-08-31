Sanatçı Musa Eroğlu'nun Hz. Ali ile ilgili sözlerine Alevilerden tepki! Suç duyurusunda bulundular

Sanatı Musa Eroğlu'nun, Hz. Ali hakkındaki "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" şeklindeki sözleri Alevi vatandaşların tepkisini çekti. Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu kısa sürede gündem oldu. Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

SÖZLERİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Musa Eroğlu'nun, "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" şeklindeki sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BU ÜLKEDE BİR SÜRÜ İNSAN HER ŞEYİ KONUŞUYOR"

Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilere ilişkin ilk kez konuştu. Son Gazete'den Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: "İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım."