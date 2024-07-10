Üye Girişi
Haberler

Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teoman'ın 30 yıldır bestelerini yaptığı ikonik gitarı açık artırma ile 466 bin TL'ye satıldı. Geliri Çocuk Esirgeme Kurulu'na bağışlanan gitarı Kenan Doğulu'nun satıl aldığı ortaya çıktı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını söyleyen Teoman, 30 yıldır bestelerini yaptığı gitarını çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesinde sattı. Gitarın yeni sahibinin Kenan Doğulu olduğu öğrenildi.

466 BİN TL'YE SATILDI

Teoman'ın gitarı düzenlenen müzayedede tamı tamına 466 bin TL'ye satıldı. Sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanarak çocuklar için harcanacak. BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar, Teoman'ın başlattığı bu bağış geleneğinin bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edeceği belirtildi.

Öte yandan müzayedede Mercan Dede, Güven Kıraç, Sinan Çetin, Abdullah Oğuz, Can Bonomo gibi sanatçıların eserleri de yer aldı.

Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı

Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Kenan Doğulu Çocuk Magazin Kültür Sanat Haberler

Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı

Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı

 Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Allan Saint-Maximin kimdir? Allan Saint-Maximin hangi takımda oynuyor? Allan Saint-Maximin kaç yaşında? 11 Temmuz Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Temmuz burç yorumları nedir? Venüs burcu nedir, neyi temsil eder? Venüs burcu neye göre belirlenir? Venüs hangi burçta güçlüdür? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? 2024- KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ | KPSS Lisans sınava giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır? Boncuk Yılmaz kimdir? Boncuk Yılmaz nereli, kaç yaşında? Boncuk Yılmaz oynadığı diziler! Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, ne oldu? Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, hangi tarihte? A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu! Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Ankara'da hava nasıl olacak? A101 11 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU | 11 Temmuz'da hangi ürünler var? 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 15 Temmuz'da Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?
Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
500

Yorumlar (1)

Barış O. B.:

Diğer gitarı da Ogün Sanlısoy almıştı gençlik yıllarında. Teoman'ın piyasası yüksek

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title