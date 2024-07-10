Teoman'ın açık artırmadaki gitarını alan kişi Kenan Doğulu çıktı

Daha önce yaptığı bir açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını söyleyen Teoman, 30 yıldır bestelerini yaptığı gitarını çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesinde sattı. Gitarın yeni sahibinin Kenan Doğulu olduğu öğrenildi.

466 BİN TL'YE SATILDI

Teoman'ın gitarı düzenlenen müzayedede tamı tamına 466 bin TL'ye satıldı. Sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanarak çocuklar için harcanacak. BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar, Teoman'ın başlattığı bu bağış geleneğinin bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edeceği belirtildi.

Öte yandan müzayedede Mercan Dede, Güven Kıraç, Sinan Çetin, Abdullah Oğuz, Can Bonomo gibi sanatçıların eserleri de yer aldı.