55 yaşındaki şarkıcı Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken samimi açıklamalarda bulundu. Teoman, yeni albümü hakkında beklediğinden çok daha fazla kişinin beğendiğini söyledi ve albümünü küçük bir kitle ve kendisi için yaptığını belirtti. Ayrıca Teoman, yaşlanma ve evlilik konularına da değindi.

Teoman: Beklediğimden çok daha fazla kişi albümümü sevdi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 55 yaşındaki şarkıcı Teoman samimi açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Teoman "Hatamı kabul ediyorum. Benim beklediğimden çok daha fazla kişi yeni albümümü sevdi. Ben çok şaşırdım.

Çünkü bu albümü küçük bir kitle ve kendim için yapmıştım. Gençler 2 dakikalık şarkılar seviyorlar. Benim albümümde 13 dakika bile şarkı var. Enteresan bir albüm yapmak istedim o yüzden böyle yaptım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda "Ölümden çok korkuyorum" diyen Teoman, konuyla ilgili espri yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım."

Öte yandan Teoman, 12 yıllık arkadaşlığın ardından fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 2012'de nikah masasına oturmuş, 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Teoman'nın bu evlilikten Zeyno adında bir kızı bulunuyor.