Televizyon Tarihinde En Çok Nefret Edilen Dizi Karakterleri

Ranker tarafından yapılan ankete göre, Game of Thrones dizisinden Joffrey Baratheon tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakteri oldu. İkinci sırada ise yine aynı diziden Ramsey Bolton yer aldı. Listede Caillou da yer alarak çocukluğumuzun ünlü çizgi dizisindeki karakterle ilgili olumsuz bir izlenim bıraktığını gösterdi.

Bir televizyon dizisi izlerken karakterlerle kendimizi özdeşleştirdiğimiz su götürmez bir gerçek. Örneğin kimileri Walter White'ı severken, kimileriyse Jesse Pinkman'a hayranlık duyar. Bu tamamen kişiye özgü bir durum olduğundan değişkenlik gösterebilir. Peki tüm bunların yanı sıra televizyon tarihinde en çok nefret edilen karakterler hangileri? Ranker tarafından 30 bine yakın izleyiciyle gerçekleştirilen anketin sonuçları oldukça dikkat çekici.

Tüm zamanların en nefret edilen dizi karakterleri

Tüm zamanların en nefret edilen dizi karakterleri listesinin zirvesi bizleri çok fazla şaşırtmadı. Zira Game of Thrones izleyicilerinin "ah şunu bir kere elime geçirsem" dediği Joffrey Baratheon tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakteri oldu.

Listenin ikincisiyse yine aynı diziden Ramsey Bolton. Aynı şekilde Game of Thrones sevenlerini yaptığı kötü ve acımasız işlerle çileden çıkaran Bolton da kötülüğüyle akıllara kazınan karakterlerden birisi.

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Listenin geneli gerçekten kötülüğüyle ön plana çıkan veya izleyiciyle yıldızı barışmayan karakterlerden oluşuyor, kısacası çok fazla şaşırtmıyor. Ancak listede öyle bir isim var ki hepimizin çocukluğunda çokca izlediği Kanada yapımı ünlü çizgi dizi Caillou'nun ana karakteri Caillou. Görünüşe göre çizgi dizi karakteri izleyicilerde pek de olumlu bir izlenim bırakmamış. Zira Caillou tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri sıralamasında dokuzuncu sırada karşımıza çıkıyor.

Not: Anket halihazırda devam ettiği için aşağıdaki isimler değişebilir. Bunun dışında tam listeye ulaşmak için buradan anket sayfasına gidebilirsiniz.

Joffrey Baratheon – Game of Thrones

Ramsey Bolton – Game of Thrones

Shou Tucker – Fullmetal Alchemist: Brotherhood

The Governor – The Walking Dead

Cersei Lannister – Game of Thrones

Rachel Berry – Glee

Todd Alquist – Breaking Bad

Livia Soprano – The Sopranos

Caillou – Caillou

Will Schuester – Glee

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi dizi karakterinden nefret ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!