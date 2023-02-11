Televizyon kanalları, deprem bölgelerine bağış toplamak için ortak yayın yapacak

Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler için ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Birçok kanalda yayınlanacak olan yardım gecesi 15 Şubat'ta yapılacak.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Televizyon Yayıncıları Derneği de depremden etkilenen illerimiz için yardım gecesi düzenleyecek.

ORTAK YAYIN YAPILACAK

Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" denildi. Yapılan çağrıya STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7'den olumlu yanıt geldi. Kanalların katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

"KARA GÜNLERDE YİNE BİRBİRİMİZE İLAÇ OLACAĞIZ"

Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı. Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik. Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı. Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz."

"BAĞIŞLAR KIZILAY VE AFAD'IN HESAPLARINDA TOPLANACAKTIR"

"Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız. Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık. Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır. Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır. Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır."