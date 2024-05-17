Televizyon Dünyasının Duayen İsmi Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti

TRT'nin efsane yarışması 'Evet-Hayır' ile tanınan televizyon dünyasının duayen ismi Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Sunucunun hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü ismin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür.

Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir.

Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?