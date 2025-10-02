Haberler

Depreme canlı yayında böyle yakalandılar: Allah'ım korusun

Depreme canlı yayında böyle yakalandılar: Allah'ım korusun
Depreme canlı yayında böyle yakalandılar: Allah'ım korusun
Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da ve çevre illerde paniğe neden oldu. Saat 14.55'te kaydedilen sarsıntı, canlı yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programına da yansıdı. Sunucu Viral'in "Deprem mi oluyor? Allah'ım korusun" sözleri ve konukların sakin tavırları dikkat çekti.

Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.55'te kaydedilen sarsıntı, 6.71 kilometre derinlikte gerçekleşti ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi.

SON DÖNEMDE ART ARDA DEPREMLER

Marmara'daki bu depremden önce, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sık sık sarsıntılar yaşanmış; geçtiğimiz günlerde ise Kütahya'da hissedilen bir deprem kaydedilmişti. Art arda gelen bu hareketlilik, bölgedeki deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.

CANLI YAYINDA DEPREM ANI

Deprem sırasında Star TV ekranlarında yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programı canlı yayındaydı. Sarsıntı stüdyoda hissedilirken, sunucu Nur Viral'in "Deprem mi oluyor?" sözleri anbean kameralara yansıdı.

Konuklardan biri ise, "Sakin kalırsak güzel olur" ifadeleriyle afet anında soğukkanlılığın önemini vurguladı. Bazı konuklar depremi çok şiddetli hissettiklerini belirterek, "Sanıyorum 6 şiddetinde veya üzerinde" yorumunu yaptı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
