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60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Poizi ve Özbey rüzgarı esti

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Poizi ve Özbey rüzgarı esti
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60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci gününde Poizi ve Merve Özbey sahne aldı. Binlerce kişi konserlere coşkuyla eşlik etti.

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Poizi ve Merve Özbey konserleriyle festivalin ikinci günü sona erdi. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçıların sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Tekirdağ'da düzenlenen festivalin ikinci günü akşamında ilk olarak rap müziğin genç isimlerinden Poizi sahne aldı. Enerjik performansı ve sevilen parçalarıyla festival alanındaki kalabalığı coşturan sanatçı, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Poizi'nin ardından sahneye çıkan sanatçı Merve Özbey ise güçlü yorumu ve sahne performansıyla festivale damga vurdu. Sevilen eserlerini seslendiren Özbey, alanı dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. Vatandaşlar konser boyunca sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söylerken, cep telefonlarının ışıkları geceyi aydınlattı.

Festival alanında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hareketli parçalarla coşku zirveye ulaştı. Merve Özbey'in sahne performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, konser alanında adeta izdiham yaşandı.

Tekirdağlıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci günü, müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserler, festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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