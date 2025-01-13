Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Tekelleşmeye Sıla ve Ahmet Kural'da mı dahil edildi? Yıllar önceki sözler yeniden gündemde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magazin dünyasına bomba gibi düşen ID İletişim'in kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve oyuncularına yönelik iddiaların konuşulduğu bugünlerde bir dönem şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan Ahmet Kural'ın sözleri yeniden gündem oldu.

Bitmek tükenmek bilmeyen şikayetler ve ihbarların ardından Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında inceleme başlatmıştı. Bunun ardından oyuncular, art arda itiraflarda bulunup sanat dünyasında yaşadıklarını anlatmıştı. Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın yankıları sürerken bir dönem Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan Ahmet Kural'ın sözleri yeniden gündem oldu. 29 Ekim 2018 tarihinde Zekeriyaköy'deki evinde o dönem sevgilisi olan Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığına hükmedilen Ahmet Kural, mahkeme tarafından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sıla'nın avukatı "Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" açıklamasında bulunurken Ahmet Kural ise "Bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım" diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza atmıştı.

BOMBAYI AHMET KURAL PATLATMIŞ

Ayşe Barım olayının patlak vermesi sonrası Ahmet Kural'ın o dönemki açıklamalarını "Asıl Ayşe Barım bombasını zamanında Ahmet Kural patlatmış" notuyla paylaşmaya başladı.

Tekelleşmeye Sıla ve Ahmet Kural'da mı dahil edildi? Yıllar önceki sözler yeniden gündemde
Kaynak: Haberler.com / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL? Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Bu akşam Uzak Şehir var mı? 13 Ocak Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.