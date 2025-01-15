Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

Magazin gündeminin ilk sıralarındaki 'Tekelleşme' tartışmalarına ünlü oyuncu Şafak Sezer de katıldı. Katıldığı televizyon programında, dizi ve sinema sektöründe Rekabet Kurulu'nun kast ajanslarına ve menajerlik şirketlerine başlattığı soruşturmanın ardından gündeme gelen tekelleşmeyi değerlendiren Şafak Sezer dikkat çeken ifadeler kullandı.

"O GRUBUN DIŞINA ÇIKIP BİR ŞEY YAPAMIYORSUN"

Sezer, "Bir grup var, o grubun dışına çıkıp bir şey yapamıyorsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bütün ajanslara gidilip iş yapılacak biri ile kast kuruluyordu. Yönetmenler de oradan seçiliyordu" dedi. Ünlü oyuncu açıklamalarına şöyle devam etti:

"ONLARIN DA SUYU ISINDI, YAKINDA HEPSİNİ ORTAYA ÇIKARACAKLAR"

"Sektör bir kişinin kontrolünde. O bir kişi de piyasadaki herkesi kontrol ediyor. Onların da suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar. Bu işte adaletsizlik başladı. Kayırma var. 'Benim oyuncum' ne demek? Bu işi bilen, yapacak insan varsa o yapar. 'Benim oyuncum' diye bir şey olmaz ki bizde."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddia edilmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncu Serenay Sarıkaya da ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı.