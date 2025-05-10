Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Taylor Swift, Blake Lively ve Justin Baldoni Davasında Tanık Olarak Mahkemeye Çağrıldı

Taylor Swift, Blake Lively ve Justin Baldoni Davasında Tanık Olarak Mahkemeye Çağrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taylor Swift, Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasında tanıklık yapmak üzere mahkemeye çağrıldı. Dava süreci 2026'da başlayacak.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, oyuncu Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki dava sürecinde tanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı.

ABD'li oyuncu Blake Lively, 'It Ends With US' filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla aralık ayında dava açtı. Baldoni, suçlamaları reddederek Lively ve eşi Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık iftira davası açtı. Swift'in ekibi yaptığı açıklamada, sanatçının filmle olan bağının sadece 'My Tears Ricochet' adlı şarkısının kullanım izniyle sınırlı olduğunu, sete gitmediğini ve yaratıcı süreçte yer almadığını kaydetti.

Hollywood'daki ünlü isimleri karşı karşıya getiren dava kapsamında duruşmaların 2026 yılının Mart ayında başlaması bekleniyor. Swift'in ifade verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.