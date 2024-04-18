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Tayfun Duygulu, Kerim Tekin'in doğum gününde duygusal paylaşım yaptı

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Tayfun Duygulu, Kerim Tekin ile birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı. Duygulu, Kerim Tekin'in doğum gününü kutlayarak onu özlediğini dile getirdi.

Kerim Tekin ile hafızalara kazınan "Kar Beyazdır" şarkısının sözlerini yazan Tayfun Duygulu, geçmişe dönüp birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşarak, "Hatırlıyor musun?

Tayfun Duyguludan Kerim Tekinin doğum gününde duygusal paylaşım

Önce benim, sonra senin doğum gününü kutluyorduk. Aramızda sadece 10 gün vardı... Şimdi ise tam 26 yıldır yalnız başıma kutluyorum ve seni çok özlüyorum, güzel ruhlum.

Doyamadım can dostum, iyi ki doğdun. Hep var olacaksın" notunu düşerek duygularını dile getirdi. Ayrıca Kerim Tekin'e ithafen yazdığı şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı, bu duygusal paylaşımıyla hayranlarını derinden etkiledi.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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