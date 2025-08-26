Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine tacizde bulunduğunu öne sürerek mesajlarını ifşa etmişti. Günlerdir sessiz kalan Ayaydın, yaptığı açıklamada "Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim" dedi ve özür diledi. Kamuoyundaki algının hatasından daha büyük olduğunu savunan Ayaydın, itibarını korumak için yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Birçok ünlü ismin fotoğrafçısı Mesut Adlin'in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajların ifşasıyla başlayan dalga, dizi ve film sektörüne de sıçradı. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu öne sürerek sosyal medya hesabından mesajlarını paylaştı.

Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirimDoğa Lara Akkaya

"BEN KENDİMİ YAKIYORUM"

Akkaya, paylaşımında "Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler. Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Ben kendimi yakıyorum, kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?" sözleriyle sektördeki sessizliğe tepki gösterdi. İddiaların ardından günlerdir sessiz kalan Tayanç Ayaydın sonunda açıklama yaptı.

Tayanç Ayaydın'ın Açıklaması:

"Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.

İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNazan Fidan:

yani evet dünyanın en güzel kadını mutlu yıllar benim için çok özelsin vs diyor alkollü tabii malum yılbaşı gecesi. KAtılıyrum burda bu adama yani taciz yok sapıklık yok bişiye zorlama vs yok ki. Burda tek sorun evli olması ama taciz göremiyorum ben de. Biraz fazla abartılıyor bu adamın olayı. Mesela bir berk oktayın olayı olsa anlarım orda kamuoyu sonuna kadar haklı adam ağır sapık net yani bu. Ama burda öyle bi durum yok bence de.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

beynini kafanın içinde değilde, bacaklarının arasında taşırsan olacağı bu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Kimse kimseye taciz etmemeli çünkü seks veya sevişmek kötü bir şeydir. Herkes hep hamile kalıyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Güldüler:

ifşa fotosunda kadın güzelce uyarmış tekrardan mesaj atmışsın yüzüne sıvıyorsun şuan sessiz kalsan daha iyi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
