Oyuncu Ezgi Eyüboğlu paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla tatilini bedavaya getirdi - Haberler

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Oyuncu Ezgi Eyüboğlu paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla tatilini bedavaya getirdi

Snob Magazin - Magazin
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Oyuncu Ezgi Eyüboğlu paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla tatilini bedavaya getirdi

Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu Ezgi Eyüboğlu, havuz başından poz verdi. Mayolu fotoğraflarıyla 34 yaşındaki ünlü oyuncu, konakladığı oteli de paylaşarak tatilini bedavaya getirdi.

Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Teşkilat gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

MAYOLU POZUYLA TATİLİNİ BEDAVAYA GETİRDİ

Sıcak havalardan bunalan Eyüboğlu tatil molası verdi. Havuz başından mayolu pozuyla sosyal medyadan konakladığı oteli paylaşan Eyüboğlu tatilini de bedava getirmiş oldu.

O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Tatilini Bedavaya Getirdi

Tatilini Bedavaya Getirdi

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