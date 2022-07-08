Tatilciler Arto ile coştu Yılların sahne deneyimi ve eğlence hayatının sevilen isimlerinden Arto önceki gün Bodrum Miya Beachte sevenleriyle hasret giderdi. Yılların sahne deneyimi ve eğlence hayatının sevilen isimlerinden Arto önceki gün Bodrum Miya Beachte sevenleriyle hasret giderdi. Miya Beachte Dj setinin başına geçen Arto çaldığı birbirinden hareketli şarkılara özlenen sesiyle de eşlik etti. Oldukça kalabalık bir misafir kitlesine müziği ve sesiyle muhteşem bir akşam üzeri yaşatan Arto'ya konuklarda "kopart Bizi Arto" diyerek tezahürat etti. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Magazin Bodrum Arto Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Tatilciler Arto ile coştu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.