Tatilciler Arto ile coştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatilciler Arto ile coştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Tatilciler Arto ile coştu

Yılların sahne deneyimi ve eğlence hayatının sevilen isimlerinden Arto önceki gün Bodrum Miya Beachte sevenleriyle hasret giderdi.

Yılların sahne deneyimi ve eğlence hayatının sevilen isimlerinden Arto önceki gün Bodrum Miya Beachte sevenleriyle hasret giderdi.

Miya Beachte Dj setinin başına geçen Arto çaldığı birbirinden hareketli şarkılara özlenen sesiyle de eşlik etti. Oldukça kalabalık bir misafir kitlesine müziği ve sesiyle muhteşem bir akşam üzeri yaşatan Arto'ya konuklarda "kopart Bizi Arto" diyerek tezahürat etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Bodrum Arto Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title