Tatil sezonunu açan Burcu Biricik, kırmızı mayosuyla poz verdi - Haberler

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Tatil sezonunu açan Burcu Biricik, kırmızı mayosuyla poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başrol olduğu Camdaki Kız dizisi sezon finali yapan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile tatil sezonunu açtı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, kırmızı mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tamer Levent, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakut ile başrolü paylaşan Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Eşi Emre Yetkin ile tatil yapan Biricik, ilk mayolu pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

KIRMIZI MAYOLU POZUNA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sezonu açan Biricik, Instagram hesabından kırmızı mayosuyla verdiği pozu güneş ve şemsiye emojisi koyarak paylaştı. Güzel oyuncunun pozu kısa sürede 161 binden fazla beğeni alırken rol arkadaşından da yorum gecikmedi. Enis Arıkan, Biricik'in paylaşımına kalp ve alev emojisi koydu.

Tatil sezonunu açan Burcu Biricik, kırmızı mayosuyla poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Burcu Biricik Camdaki Kız Instagram Kanal D Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Mikail arman:

Yüce ALLAH'ın Rızasına uygun yaşamak en güzel zenginlik,huzur ve mutluluktur. Fakat genç nesillerin izlediği bu sanatçı takımı bayanlar, ölümü ve Ahiret hesabını unutup, vücutlarını mayolu gösterme yarışına girmişler.Erkek sanatçılarda maalesef lgbt modasına takılmışlar

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Altay Bozkurt:

BUNUN KIRMIZI MAYOSU KIMIN UMRUNDA ? BILEN VARMI ? : ))

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500
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