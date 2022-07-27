Tatil için kesenin ağzını açan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 764 bin TL'ye villa kiraladı
Yoğun bir iş temposu bulunan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Gözlerden uzak bir tatil yapmak isteyen çift, otel yerine lüks bir villa tutarak 7 günlüğü için 764 bin TL ödedi.
Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te tatil yapan Dinçerler ve Hadise, bu sefer de Bodrum'a gitti.
764 BİN TL ÖDEDİLER
Akşam'da yer alan habere göre, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, göz önünde olmamak için otel yerine villa kiraladı. Tatilleri için kesenin ağzını açan çift, villayı 7 günlüğüne kiralayarak 42 bin euro yani 764 bin 400 TL ödedi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen ikili, deniz yerine de villadaki büyük havuzu tercih ediyor.
SOYADINI EKLEDİ
Sessiz sedasız evlenen ve nikah töreninden hiçbir kare paylaşmayan Hadise, geçtiğimiz günlerde TikTok ve Twitter hesaplarında isimlerinin yanına "Dinçerler" soyadını ekledi.