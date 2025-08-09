Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti
Amerika tatili sonrası yaşadığı olumsuz deneyimleri basın mensuplarına anlatan Yeliz Yeşilmen, Bodrum'da gazetecilerle sohbetinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Ülkemizin kıymetini bilelim" diyen ünlü isim, "Biz aç kaldık. Onu bırak, kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık, sıra bekledik. Kabus gibiydi" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, 2021 yılında boşandığı Ali Uğur Akbaş ile barışmasıyla geçtiğimiz aylarda magazin manşetlerine taşınmıştı. Şimdilerde sıcak havanın keyfini Bodrum'da çıkaran ünlü isim, geçtiği yurt dışı tatilini anlatarak adeta isyan etti.

"AÇ KALDIK, BAVULUMUZU KENDİMİZ TAŞIDIK"

Amerika tatilinden memnun kalmadığını dile getiren Yeşilmen, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı, "Ülkemizin kıymetini bilelim. Biz aç kaldık. Onu bırak kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibi…"

TÜRKİYE'NİN DEĞERİNİ VURGULADI

Yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından Türkiye'deki tatil imkanlarının kıymetini bir kez daha anladığını belirten Yeşilmen, tatilin keyifli geçmesi için hizmet kalitesinin ve misafirperverliğin önemine dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, takipçileri arasında "yurt dışı tatil mi, Türkiye tatili mi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Sen ne anlatıyorsun ya, Adana’da garibanlar 50 derecede sırtında günde 100 tane 50 kg lik çuval kaldırıp indiriyor . Valizini kendi taşımışmış !!

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

yıllarca müstehcenlik satan birini haber yapmayın artık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Burda da bavulunu taşıyana 50 lira verirsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
