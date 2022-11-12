Tatbikat sırasında Edis depremi! AFAD canlı yayındayken, Martılar şarkısı çaldı

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirdi. Sosyal medyada ise AFAD başkanının canlı yayında açıklama yaptığı anda çalan Edis şarkısı gündem oldu.