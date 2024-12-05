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Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali

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Bir döneme damga vuran 'Tarkan' filmlerinde Prenses Gosha karakterine hayat veren Eva Bender'in son hali ortaya çıktı. Bender'in son halini görenler "Bence hala çok güzel" demekten kendini alamadı.

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Eva Bender, özellikle başrolünü Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan serisindeki Büyücü Gosha rolüyle tanınmıştı. Bender'in son görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı.

"ÇOK GÜZEL YAŞ ALMIŞ"

Usta oyuncunun son halini görenler "Çok güzel yaşlanmış", "Bence hala çok güzel", "Çok güzel yaş almış", "Acayip etkili bakar, iyi dans ederdi", "Zaman gerçekten acımasız" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Eva Bender'in son hali;

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Usta oyuncunun rol aldığı başlıca yapımlar arasında; Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmler sayılabilir.

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali

HERKES ÖLDÜ SANIYORDU AMA...

Bender, 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandı. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. 1988 yılında bir veda mektubu bırakıp ortadan kaybolan oyuncuyu herkes öldü sanarken yaşadığı ortaya çıktı. Şimdilerde 80 yaşında olan Eva Bender, İsveç'te yaşıyor.

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

sacma sapan filmlerle Türk halkını uyuttular yeşilcam bitti uyumaya alıştıgımız icin siyasetciler geldi din vatan bbayrak s,iyaseti yeşilcamdan politikacılarımıza miras kaldı

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bir zamanlar ölüyü diriltiyordu, şimdi yaşayanı öldürüyor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
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