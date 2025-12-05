Haberler

Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı asker eğlencesiyle uğurladı

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, rapçi olarak tanınan oğlu Baran Mengüç'ün asker eğlencesini düzenledi. Eğlence, Kuştepe'nin hareketli sokaklarına renk kattı. Davul-zurna eşliğinde coşku doruğa çıkan eğlencede, Mengüç'ün oğluyla gurur duyduğu anlar dikkat çekti.

Eğlence boyunca hem aile üyeleri hem de yakın dostlar Baran'ı yalnız bırakmadı. Davul-zurna eşliğinde coşku doruğa çıkarken, kalabalığın arasında en çok dikkat çeken isim ise ünlü şarkıcı Tarık Mengüç oldu.

TARIK MENGÜÇ'ÜN GURURLU ANLARI

Oğluyla birlikte oynayan Mengüç'ün gururlu anları çevredekilerin gözünden kaçmadı. Kimi zaman gülümsedi, kimi zaman göbek attı; ancak her hâlinden oğluyla ne kadar gurur duyduğu belliydi.

Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı asker eğlencesiyle uğurluyor

Baran Mengüç ise asker eğlencesi boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Kendi asker eğlencesinde mikrofonu eline aldı şarkı söyledi.

Kuştepe'deki coşkulu gecenin ardından Baran Mengüç, kısa süre içinde birliğine teslim olacak. Tarık Mengüç'ün "gurur veren bir baba" olarak yaşadığı bu özel an ise magazin gündeminde şimdiden kendine yer buldu.

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
title
