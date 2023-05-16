Tansiyonun yükseldiği Survivor'da yarışmacılar birbirine girdi, sunucu Murat Ceylan fena azarladı

Finale yaklaşırken heyecanın tavan yaptığı Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Ertuğ, Kürşat ve Nefise arasında sinirler gerilince küfür ve hakaretler de havada uçuştu. Yarışmacılara sinirlenen sunucu Murat Ceylan ise "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ben burada senin yarışmacıma .... demeni kabul etmiyorum. Kimse sana da böyle bir küfürde bulunamaz" diyerek uyarıda bulundu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununda ise yarışmacılar arasında gergin anlar yaşanınca sunucu Murat Ceylan devreye girdi.

"AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYUYOR MU?"

Yarışmacılardan Ertuğ, Kürşat ve Nefise 15 Mayıs akşamı yaşanan haftanın son dokunulmazlık oyununda laf dalaşına girdi. Gerginliğin tırmandığını ve yarışmacıların sakinleşmediğini gören Murat Ceylan, "Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Oyun sonunda Cansu'nun bir itirazı vardı kameralara bakmaya gittim siz ne yapıyorsunuz" diyerek yarışmacıların yanına doğru ilerledi. Buna karşılık Ertuğ, "Duyuyor, duyuyor" dedi.

"AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER DUYMAYA BAŞLADIM"

Sözlerine devam eden Murat Ceylan, "Ben burada oyun sonunda Cansu bir itirazda bulundu, onun görüntülerine bakmaya gittim, burada ağza alınmayacak sözler duymaya başladım!" diyerek yarışmacıları azarladı. Gerginliği başlatan Kürşat ise Murat Ceylan'a cevap vererek olayın nasıl başladığını anlattı.

"RAKİBİNE BÖYLE BİR KELİME SÖYLEMENİ KABUL ETMİYORUM"

Bunun üzerine Murat Ceylan "Ben burada senin yarışmacıma .... demeni kabul etmiyorum. Kimse sana da böyle bir küfürde bulunamaz. Kötü sözü de kimse sana benim önümde söyleyemez! Bak senin için de aynısı geçerli. Sen rahatsızlık duymayabilirsin, sana söylenebilir gibi görebilirsin bu kelimeyi. Ben senin için de kimsenin söylemesini kabul etmiyorum. Senin de rakibine böyle bir kelime söylemeni kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI KONSEYDE KONUŞACAĞIZ"

Gerginliğin devam ettiğini gören Ceylan, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle olmaz arkadaşlar, anlaşamıyorsunuz. Bunları konseyde konuşacağız! Bu normal bir durum değil. Ben burada hiç bir yarışmacımızın birbirine kötü söz söylemesini kabul etmiyorum. Böyle bir hak yok.

Konseyde yeniden gündeme gelen konu hakkında Kürşat kullandığı kelime için özür diledi.