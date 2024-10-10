Kocamda kocam şarkısının Murat'ı bayılınca Songül Karlı dengesini kaybedip düştü

Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti, "Kocam da Kocam" şarkısıyla tanınmalarının ardından boşanma kararı aldı. Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın "Sana Değer" programına katılan çift, gergin anlar yaşarken, Ahmet bayılarak yere yığıldı ve bu durum seyircilerde şüphe uyandırdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İNANMADI

Bazıları bu anı "numara" olarak nitelendirirken, diğerleri Songül Karlı'nın düşmesini eleştirdi. Çiftin daha önceki programda tartıştığı konulardan biri de, Ahmet'in Dora'nın tarotçuya gitmesiyle ilgili yaptığı itirazlar oldu. Dora, Ahmet'in kendisine asistan muamelesi yaptığını belirterek, ilişkilerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Boşanma süreci ve yaşanan olaylar, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.