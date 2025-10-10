Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Roman havası denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, gerçek adıyla Murat Divandiler, renkli kişiliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan bir isim. Ünlü şarkıcı bu kez geçmişe götüren bir paylaşımıyla gündeme geldi.

32 YIL ÖNCEKİ HALİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

52 yaşındaki Kobra Murat, sosyal medya hesabından tam 32 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının gençlik halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. Kobra Murat'ın 20 yaşındaki haline gelen yorumlarda "tanınmaz halde", "yıllar seni es geçmemiş" ve "hala enerjin aynı" gibi ifadeler yer aldı

"HEY GİDİ YILLAR!"

Paylaşımına esprili bir not düşen Kobra Murat, kendine has üslubuyla nostalji rüzgarı estirdi, "32 sene evvelki Kobra Murat! Hey gidi yıllar, hey gidi günler... Gençlik su gibi geçiyor hocaaamm! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm! Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaamm!"

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ve protez saç macerasıyla da gündeme gelen Kobra Murat, sahne kostümleri, dansları ve neşeli tavırlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başarıyor.