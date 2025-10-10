Haberler

Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roman müziğin en tanınan isimlerinden Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla gündeme geldi. 32 yıl önceki halini paylaşan ünlü şarkıcı, gençlik pozuna "Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam" notunu düştü.

Roman havası denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, gerçek adıyla Murat Divandiler, renkli kişiliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan bir isim. Ünlü şarkıcı bu kez geçmişe götüren bir paylaşımıyla gündeme geldi.

32 YIL ÖNCEKİ HALİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

52 yaşındaki Kobra Murat, sosyal medya hesabından tam 32 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının gençlik halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. Kobra Murat'ın 20 yaşındaki haline gelen yorumlarda "tanınmaz halde", "yıllar seni es geçmemiş" ve "hala enerjin aynı" gibi ifadeler yer aldı

"HEY GİDİ YILLAR!"

Paylaşımına esprili bir not düşen Kobra Murat, kendine has üslubuyla nostalji rüzgarı estirdi, "32 sene evvelki Kobra Murat! Hey gidi yıllar, hey gidi günler... Gençlik su gibi geçiyor hocaaamm! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm! Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaamm!"

Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ve protez saç macerasıyla da gündeme gelen Kobra Murat, sahne kostümleri, dansları ve neşeli tavırlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başarıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı

Patronlardan asgari ücret mesajı! Hükümete kritik bir çağrıları var
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıruhi kara:

Aman kızlar dikkat! Fotoğrafa bakarken bir yerlere tutunun

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Hay Allah, Telefonun Camı çatladı bu güzellik Ekrana gelince. Vitrine Koysan alınır okadar! Ziyaaa ziyaaa

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaliteke31:

hahhahahah ikinci kattan düştüm ambulans çağırın Te Allahım ya …. 7 side aynı 70 de kim bayılmış buna

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Kızlar bakarken yere mi düşüyordu? Yere mi düşüyordu bakarken kızlar?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.