Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı

Amerikalı şarkıcı Chappell Roan, New York'ta verdiği konserde sahnede herkesi şaşkına çeviren bir an yaşadı.

27 yaşındaki pop yıldızı, kırmızı korsesi ve siyah tangasıyla sahneye çıktı. Ancak şarkı söylerken dev ekrana yansıyan görüntüsünü görünce durumu fark etti. Seyircilere dönerek,

"Tanrım! Altımda sadece tanga olduğunu unutmuşum" dedi. Ardından eliyle kalçasını kapatmaya çalıştı ve kahkahalara boğuldu.

Roan, yaşadığı bu komik kazayı ti'ye alarak konserine devam etti. Şarkıcı, "Casual", "The Subway" ve "Hot to Go" gibi hit parçalarıyla seyircilerini coşturdu.

Genç şarkıcı şu sıralar dünya turnesinde. New York'taki konserinin ardından Kansas City ve Los Angeles'ta sahneye çıkacak.

Öte yandan Roan, daha önce yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. Katıldığı bir podcastte,

"Bu yaşta çocuk sahibi olup mutlu olan kimseyi tanımıyorum. Çocukları olan tüm arkadaşlarım resmen perişan" demişti.