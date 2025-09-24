Haberler

Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı

Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı
Güncelleme:
Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı
Amerikalı pop yıldızı Chappell Roan, New York'taki konserinde unutulmaz bir an yaşadı. Sahnede kırmızı korsesi ve siyah tangasıyla performans sergileyen Roan, dev ekrana yansıyan görüntüsünü görünce altında sadece tanga olduğunu fark etti. Bu durumu esprili bir şekilde karşılayan Roan, konserine devam etti. Şarkıcı, hit parçalarıyla seyircilerini coşturdu. Roan, dünya turnesine devam ederken, bir sonraki durakları Kansas City ve Los Angeles olacak.

Amerikalı şarkıcı Chappell Roan, New York'ta verdiği konserde sahnede herkesi şaşkına çeviren bir an yaşadı.

27 yaşındaki pop yıldızı, kırmızı korsesi ve siyah tangasıyla sahneye çıktı. Ancak şarkı söylerken dev ekrana yansıyan görüntüsünü görünce durumu fark etti. Seyircilere dönerek,

"Tanrım! Altımda sadece tanga olduğunu unutmuşum" dedi. Ardından eliyle kalçasını kapatmaya çalıştı ve kahkahalara boğuldu.

Roan, yaşadığı bu komik kazayı ti'ye alarak konserine devam etti. Şarkıcı, "Casual", "The Subway" ve "Hot to Go" gibi hit parçalarıyla seyircilerini coşturdu.

Genç şarkıcı şu sıralar dünya turnesinde. New York'taki konserinin ardından Kansas City ve Los Angeles'ta sahneye çıkacak.

Öte yandan Roan, daha önce yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. Katıldığı bir podcastte,

"Bu yaşta çocuk sahibi olup mutlu olan kimseyi tanımıyorum. Çocukları olan tüm arkadaşlarım resmen perişan" demişti.

Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı

500
