Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tanga bikinisiyle poz veren Ece Seçkin, gelen bir yorum üzerine küplere bindi

Magazin Haberleri

Tanga bikinisiyle poz veren Ece Seçkin, gelen bir yorum üzerine küplere bindi

Şarkıcı Ece Seçkin, "Güzelim" adlı yeni şarkısını plajda çektiği bir kısa video ile duyurdu. Çekimden önce bir de fotoğrafını paylaşan Seçkin, takipçisinin "Kalça illa açık olacak" yorumu nedeniyle hayli sinirlendi.

Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin, gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna cevap verdi.

"AVUKAT MISIN CANIM"

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı verdi. Seçkin'e pek çok destek mesajı yağdı.

İşte Seçkin'in o pozu:

Tanga bikinisiyle poz veren Ece Seçkin, gelen bir yorum üzerine küplere bindi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Ece Seçkin Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title