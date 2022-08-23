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Tamer Karadağlı'dan Hayranlarına Müjde

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Tamer Karadağlı'dan Hayranlarına Müjde

Tamer Karadağlı hem hayranlarına yıllar boyu anlatacakları anılar bırakacak hem de sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasına vesile olacak.

Video mesaj gönderme yoluyla sevdiklerine ulaşmak isteyenlerin ilk durağı olan Popile, bünyesine bir ünlü ismi daha kattı.

Ekranların ve sahnelerin başarılı oyuncusu Tamer Karadağlı, Popile'de yayınlanan mesajı ile hayranlarına müjdeyi verdi. Doğum gününden evlilik yıldönümü kutlamasına, yeni iş tebriğinden bebek müjdesine kadar pek çok özel an için sevdiklerine hayran oldukları ünlüler aracılığıyla ulaşmak isteyenler artık Popile'de Tamer Karadağlı'yı da görebilecekler.

Popile'den sevdiği ünlü ile video mesaj gönderenler aynı zamanda belirlenen sivil toplum kuruluşlarına bağış da yapabiliyor. Elde edilen gelirlin bir kısmı, Popile İyilik Hareketi kapsamında, video sahibi adına Haçiko, SMA, TEGV, Parıltı ve Türkiye Alzheimer Derneği gibi kurumlara bağışlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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