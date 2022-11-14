Taksim'deki Hain Saldırıda Vefat Etti! Ünlü Oyuncunun Kızıymış...

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Taksim'de yaşanan hain saldırının ardından hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçarın babasının da oyuncu olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu Diriliş Ertuğrul, Arka sokaklar Hay Sultan gibi yapımlarda oynadığı öğrenildi.

"GEZMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI"

Öte yandan Yağmur Uçar için dedesi Mehmet Özsoy, Bakırköy'de yaşadıkları evlerinin önünde taziyeleri kabul etti. Dede Mehmet Özsoy, "Kızım öğretmen olduğu için tatil zamanında gezmek için kızıyla dışarı çıktı. Tatil olduğu zaman sık sık dışarı çıkarlardı, müze gezerlerdi. Kayboldu gitti benim kızım. Ne söyleyebilirim" dedi.

Arzu Özsoy'un dayısı İhsan Bülbüloğlu ise, "Kızı Anadolu lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı ikisinin de. Birlikte bir güzellik yaşamak istemişler hava güzel olduğu için. Sonu böyle oldu" diye konuştu.

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Nurettin Uçar, saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti. Hain saldırıda anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar hayatını kaybetti. Yağmur Uçar'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi. Nurettin Uçar; Diriliş Ertuğrul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar dizilerinde oynadı.

Uçar, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Yağmur Uçar'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kabrin nur mekanın cennet olsun 'datlu kızım.' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.