Takipçisinden gelen mesajları ifşa eden Behzat Uygur önce engelledi sonra isyan etti - Haberler

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Takipçisinden gelen mesajları ifşa eden Behzat Uygur önce engelledi sonra isyan etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sevilen oyuncu Behzat Uygur, kendisinden sürekli kız arkadaşları için video çekmesini isteyen takipçisinin mesajlarını ifşa etti. Mesajları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım" diyerek tepki gösterdi.

Yıllar önce yayınlanan Şahane Pazar programıyla hafızalara kazınan Behzat Uygur, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

"SENİN İLİŞKİLERİNE PRODÜKSİYON MU YAPACAĞIM"

Uygur'un bir takipçisi oyuncuya sürekli "Üstadım nasılsın? Sizden bir ricam var. Video çekip yollar mısınız?" diye mesajlar göndermeye başladı. İlk mesaja cevap vermeyen Uygur, aynı kişinin bu sefer farklı bir kız arkadaşı için video istediğini görünce engelledi. Instagram hesabından gelen mesajları ifşa eden başarılı oyuncu, "Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?" diyerek tepki gösterdi.

Takipçisinden gelen mesajları ifşa eden Behzat Uygur önce engelledi sonra isyan etti

Takipçisinden gelen mesajları ifşa eden Behzat Uygur önce engelledi sonra isyan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Behzat Uygur, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

mesut:

Yapsan ne olurdu? Ölmezsin ya

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al alabilirsin:

whatsapp measji nasil iletilmis acaba?

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