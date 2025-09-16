Takipçilerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'dan yürek burkan sözler

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı 30 Ağustos'ta kaybetmesinin ardından yaşadığı zor süreci ve son yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Acılı günlerde sık sık duygularını sosyal medya üzerinden dile getiren oyuncunun bazı paylaşımları hayranları arasında endişe yaratmıştı.

ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

30 Ağustos'taki acı kaybın ardından Şahinkaya, sık sık annesine olan özlemini ve üzüntüsünü sosyal medya hesaplarında dile getiriyordu. Geçtiğimiz hafta gece yarısı yayımladığı bir paylaşımda annesiyle çekilmiş bir fotoğrafına "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşen oyuncu, mesajını kısa süre sonra sildi.

SEVENLERİ BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncunun bu paylaşımı, takipçileri arasında paniğe yol açtı; bazı kullanıcılar Şahinkaya'nın ilaçlar nedeniyle baygınlık geçirdiği yönünde iddialar paylaştı. Sosyal medyada "Nilperi'nin canından endişe ediyoruz" yorumları öne çıktı ve gece boyunca sanatçıdan haber alamayan takipçileri büyük tedirginlik yaşadı.

SABAH GELEN HABER RAHATLATMIŞTI

Gelen yoğun endişe sonrası sabah saatlerinde Şahinkaya'nın iyi olduğu duyuruldu. Olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu, paylaşımı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

Önceki akşam düzenlenen 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde boy gösteren Nilperi Şahinkaya, yaşadıklarına ilişkin olarak kameraların karşısında ilk kez konuştu. Duygularını şu sözlerle anlattı:, Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum ve maalesef gördüm ki insan, bazı acıların içinde kaybolabiliyor. Dürtüsel davranıyor. O yüzden tam olarak sebebini söyleyemiyorum; o anda öyle yazdım, onu paylaştım çünkü acı çok ağır geldi."

Ayrıca, hakkında çıkan "ilaç içme, intihar etme" gibi iddiaları açıkça reddeden oyuncu, "Öyle ilaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu ve yaşadığı zorlu süreçle ilgili şunları ekledi: "Gerçekten çok zor ama hayattan kopmamaya alışmaya çalışıyorum. Psikolojik destek almaya başladı.