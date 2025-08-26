Taciz iddialarıyla gündeme gelen Tayanç Ayaydın'a yeni partnerinden büyük şok

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Tayanç Ayaydın'a yeni partnerinden büyük şok
Doğa Lara Akkaya'nın Tayanç Ayaydın hakkında ortaya attığı taciz iddialarının ardından, Ayaydın'ın Güzelköy dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu sessizliğini bozdu. Ayaydın'ı takipten çıkaran Terzioğlu, "Mobbing ya da taciz olduğunu bilmeden sessiz kalan ya da cesaretini toplayıp konuşabilen her kadının yanındayım" mesajını paylaştı.

2022'de yayınlanan Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini öne süren Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından oyuncunun mesajlarını paylaşarak büyük yankı uyandırmıştı.

YENİ PARTNERİNDEN İLK HAMLE

Taciz iddiaları sonrası Ayaydın'ın yeni projesi Güzelköy dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu, dikkat çeken bir hamle yaptı. Önce Ayaydın'ı sosyal medya hesabından takipten çıkaran oyuncu, ardından bir mesaj yayımladı.

"HER KADININ YANINDAYIM"

Terzioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan, korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan ya da tüm cesaretini toplayıp konuşabilen her kadının yanındayım."

İşte o paylaşım;

DESTEK VERDİLER

Terzioğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada destek mesajlarıyla karşılık buldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
