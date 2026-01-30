Haberler

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, aşk hayatında cesur bir partner arıyor. Ünlü oyuncu, romantik ilişkilerde sadece esprili bir erkek yerine, kendisiyle birlikte uçaktan atlayacak kadar cesur birini aradığını ilan etti

  • Sydney Sweeney, partnerinin kendisiyle birlikte paraşütle atlamaya ve dağlara tırmanmaya istekli olmasını istiyor.
  • Sydney Sweeney, partnerinin sarsılmaz bir özgüvene sahip olmasını bekliyor.
  • Sydney Sweeney, bazı erkeklerin onun yoğun sosyal çevresi ve bağımsız duruşu karşısında ezildiğini belirtti.

Ünlü dizi Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney, romantik ilişkilerde çıtayı gökyüzüne çıkardı. Sweeney'in hayatındaki erkeğin sadece esprili olması yetmiyor, ünlü oyuncu, kendisiyle birlikte uçaktan atlayacak kadar cesur bir yol arkadaşı arıyor.

Cosmopolitan dergisinin kapak kızı olan 28 yaşındaki Sydney Sweeney, özel hayatına dair samimi bir portre çizdi. Kariyerindeki hızlı yükselişini aşk hayatındaki macera tutkusuyla birleştirmek isteyen oyuncu, ideal partner tanımını "korkusuzluk" üzerine kurdu.

KONFOR ALANINI YIKACAK BİR PARTNER

Sweeney, sıradan bir ilişki yerine aksiyon dolu bir birliktelik hayal ettiğini gizlemedi. Atletik yapısına vurgu yapan yıldız, "Spor ve macera benim ruhumda var. Benimle paraşütle atlamaya gidecek, dağlara tırmanacak ve adrenalini damarlarında hissedecek kadar dışa dönük bir erkek arıyorum," sözleriyle adaylara seslendi.

"HAYATIMIN PATRONUYUM, ÖZGÜVEN ŞART"

Sadece fiziksel güç değil, karakter olarak da sağlam bir duruş beklediğini belirten Sweeney, kendi bağımsızlığını şu sözlerle vurguladı: "Ben ne istediğini bilen bir patronum. Hayatımı yönetiyorum ve yanımda duracak kişinin de sarsılmaz bir özgüvene sahip olması gerekiyor." Ünlü oyuncuya göre, güçlü bir kadının enerjisine ayak uydurabilmek her erkeğin harcı değil.

Geçmişte yaşadığı zorluklara da değinen Sweeney, bazı erkeklerin onun yoğun sosyal çevresi ve bağımsız duruşu karşısında "ezildiğini" itiraf etti. Kendi dünyasını ve iş temposunu kaldıramayan partnerlerin ilişkide kriz yarattığını belirten oyuncu, doğru eşleşmeyi bulmanın kendisi için bir hayli zor olduğunu ekledi.

Yoğun iş temposuna rağmen gerçek bir bağ kurmanın peşinde olan Sweeney, kariyerine odaklandığı bu dönemde kendisine sadece eşlik edecek değil, hayatın her anını bir macera filmine dönüştürecek o özel kişiyi bekliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSam Fisher:

Admin,yaptığın haber niteliği taşımayan yazının ta. ....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın

Annenin feryadı duruşmaya damga vurdu