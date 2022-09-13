Sütyen tartışması Türkiye'yi çalkalayan Melis Sezen'den nefes kesen kalça dansı, iç çamaşırının görünmesine aldırmadı

Altın Kelebek ödül töreninde sütyen giymemesi nedeniyle tartışmalara neden olan ünlü oyuncu Melis Sezen, bu sefer kalça dansı yaptı. İç çamaşırının görünmesine aldırmayan Sezen'in dansına çok sayıda yorum geldi.

Altın Kelebek Ödülleri bu yıl bir alışveriş merkezinin performans sanatları sahnesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde Melis Sezen ödül aldı.

ÖDÜL KONUŞMASI VE KIYAFETİ OLAY YARATTI

Sezen'in ödül aldığı sırada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" şeklindeki sözleri ve sütyensiz bir kıyafet tercih etmesi, törene adeta damga vurdu. Bir siyasinin de konuya dahil olmasıyla birlikte tartışmalar büyüdü.

UZUN SÜREDİR SESSİZ

Uzun süredir sessizliğini koruyan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği dans gösterisine bir yenisini daha ekledi. Sezen'in dansı, hayranları tarafından tam not aldı.