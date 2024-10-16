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Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Survivor yarışmasındaki başarısıyla tanınan oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle yaşama veda etti. Üsküdar'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı.

Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Survivor yarışması ile tanınan, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hasan Yalnızoğlu için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığının içinde bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Hasan Yalnızoğlu'nun ailesi, akrabaları, yakın arkadaşlarının yanı sıra oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Berk Oktay, spor yorumcusu Bilgehan Demir, oyuncu İpek Tenolcay ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yalnızoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Kenan İmirzalıoğlu: "Çok iyi bir insandı"

Cenaze törenine katılan oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan'la muhabbetimiz bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 1997'nin yaz ayından bahsediyorum. 1997 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertacımız ayrılmıştı aramızdan. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum" dedi. Oyuncu İpek Tenolcay, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var, yüz yüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu" diye konuştu.

"Çok üzgünüz"

Oyuncu Berk Oktay ise, "Çok üzgünüz. Hasan abi çok güzel bir insandı. Çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu. Ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok genç. Allah ailesine sabır versin. Ben son dönemde görüşmedim ama ortak arkadaşlarımız görüştü. Çok iyi ve güzel bir insandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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