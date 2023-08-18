Survivor Turabi hastaneye kaldırıldı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a üç defa katılan Turabi Çamkıran, parkurlardaki başarısı ve hırslı yapısı sayesinde iki kez şampiyonluk kupası kaldırmayı başardı.

Art arda iki kez Survivor'ı kazanan ilk kişi olan 'Turbo' lakaplı sporcu, All Star 2018'deki son serüvenini ise 6'ncı sırada tamamladı.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Son durumunu paylaşan Turabi'ye destek mesajları yağdı.