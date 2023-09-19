Survivor Turabi Çamkıran Baston Kullanmaya Başladı

Ünlü Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın sağlık sorunları nedeniyle baston kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Amerika'da tedavi gören Turabi'nin doktorları, en az 6 ay boyunca idman ve yarışmalara katılmasını yasakladı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran baston kullanmaya başladı.

Sağlık sorunları yüzünden Amerika'da tedavisi devam eden ünlü yarışmacı günlük hayatında baston kullandığı görüldü. Bastonsuz dışarı çıkamayan Turabi'nin Survivor'da yarışması halinde sakat kalabileceği öğrenildi.

Amerika'daki doktorlarından öğrenilen bilgiye göre ünlü yarışmacının en az 6 ay idman ve yarışmalara katılmasını yasakladığı bilgisine ulaşıldı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star Şubat ayında ekranlara gelecek.