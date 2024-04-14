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Survivor'da Yunus Emre ile Ogeday Arasında Kavga Çıktı

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Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi, Yunus Emre ile Ogeday Girişken yumruk yumruğa kavga etti. Yarışmacıların ve yapım ekibinin müdahale etmesiyle ikili çok zor zapt edilerek, oyun alanından uzaklaştırıldı.

Oynanan bir oyun sonrasında Yunus Emre Ogeday'a "Bak benim canım zaten yeteri kadar sıkıldı, seni s.ker öyle giderim burdan" deyince Ogeday çok sinirlendi.

Küfürler ve yumruklar havada uçuşurken Yunus Emre ve Ogeday'ın Survivor'dan diskalifiye olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı konseyde cezaları duyurdu.

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Yaşananlar sonrasında Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre ile çok sert bir konuşma gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı "O kadar problem çıkarmaya meyillisin ki çünkü hakaret etmek istiyorsun...

Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Problem çıkaran sensin. Konseye gelip posta koyuyorsun. Tavırlarına bak, sürekli uyardım, sen niyetin yok..." dedi.

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ŞAŞIRTAN CEZA

Sinirlenen Ilıcalı devamında "Olayı çıkaran sensin konseye gelmişsin öyle yaparım böyle yaparım. İnanılmaz bir durum bu... İnsanların oturup incelemesi gereken bir vakasın sen.

Sayende yeni bir yaptırım bulduk. Bu kim ya? Kim ya olay nedir? Şu olaydan sonra utanmıyorsun haklı diye anlatıyorsun bir şey yapmadı kardeşim" diyerek açıkladı.

SDSFS

Yunus Emre'ye 8 oyun oynamama ve 8 ödülden men cezası verildi. Ogeday'a ise ceza verilmeyince Yunus Emre "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN

Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun kazananı 12-9'luk skorla Mavi takım oldu. Yarışmacılar ödül olarak pizza yedi.

ELEME ADAYI

Kırmızı takımda adı en fazla çıkarak ilk eleme adayı olan yarışmacı Özgür Tetik oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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